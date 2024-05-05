Zeynep Çamcı evli mi? Zeynep Çamcı hamile mi? Zeynep Çamcı hayatı ve biyografisi!

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ZEYNEP ÇAMCI EVLİ Mİ?

Zeynep Çamcı 7 Haziran 2015 tarihinde fotoğrafçı Serhat Bayram ile evlendi. Buna göre Zeynep Çamcı Serhat Bayram ile evlidir.

ZEYNEP ÇAMCI KİMDİR?

Zeynep Çamcı (d. 11 Aralık 1986, Muğla), Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Konuk oyuncu olarak yer aldığı Gece Gündüz dizisinde Aslı karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından Recep İvedik 3 filminde Zeynep karakteriyle ilk başrol deneyimini yaşadı. Güneşin Karanlığı isimli kısa filmde yer aldı. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinde Sedef karakterine hayat verdi ve sezon sonunda ayrıldı. Düşük reyting sebebiyle yayından kaldırılan Emir'in Yolu dizisinde Can karakterine hayat verdi.

Beni Böyle Sev dizisinde başrolü Alper Saldıran ile paylaştı. Başrolünü oynadığı Meryem filmiyle 50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2014'te Deliha filminde Havva rolünü canlandırmıştır. 2015 yılında Star TV'de yayımlanan Eğlendirme Dairesi isimli programın kadrosunda yer aldı. Ardından, 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Seviyor Sevmiyor adlı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır. 24 Ocak 2020 yılında vizyona giren senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Feride filminin başrolünde yer aldı. 7 Haziran 2015 tarihinde fotoğrafçı Serhat Bayram ile evlendi.