Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi kim? Sorusu bir süredir gündeme gelen haberlerin ardından merak edilmekte ve araştırılmakta. 2022 yılında Tolga Akış ile boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, daha sonra Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ilişkisini bitiren Bastık, bu sefer de Serkay Tütüncü ile yakınlaştı. Peki, Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi kim? Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü sevgili mi?

ZEYNEP BASTIK'IN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Zeynep Bastık, gönlünü oyuncu Serkay Tütüncü'ye kaptırdı. İkili önceki akşam birlikte oyuna giderek samimi şekilde izledi.

Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini bitirdikten sonra "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde, herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta olmaz mı? Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" diyen Zeynep Bastık, yeni aşka yelken açtı. Magazin D'nin haberine göre Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık, Chaplin oyununu izlemeye gitti. İkilinin oyunu samimi şekilde izlediği ileri sürülürken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü

Survivor ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve yarışmadan sonra birçok dizi ile film projesinde yer alan Serkay Tütüncü, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde rol alıyor.