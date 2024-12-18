Zeynep Alkan'ın kim olduğu merak ediliyor. Türk televizyon oyuncusu Zeynep Alkan'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Aynı zamanda ünlü yönetmen, oyuncu ve yapımcı Hamdi Alkan'ın kızı olan Zeynep, sosyal medyada aktifliği ve doğal paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Peki, Zeynep Alkan kimdir? Zeynep Alkan kaç yaşında, nereli? Zeynep Alkan'ın hayatı ve kariyeri!

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Hataylı olan Zeynep Alkan, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Ayşe adında bir kız kardeşi olan genç isim, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında bazı tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. Aynı zamanda 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında viyola eğitimi alan Zeynep Alkan, şu sıralar sosyal medya fenomeni olarak biliniyor. Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alıyor.