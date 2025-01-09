1974 yılında Ferdi Tayfur ile evlenen Zeliha Turan Bayburt, ünlü sanatçının gençlik yıllarında hayatına giren önemli bir figürdür. Zeliha Turan Bayburt kaç yaşında ve Ferdi Tayfur ile ilişkisi nasıl şekillendi? Ferdi Tayfur'un tek resmi eşi olan Zeliha Turan Bayburt, sanatçının hayatında unutulmaz bir yere sahiptir. Zeliha Turan Bayburt nereli ve ailesiyle birlikte Marmaris'te nasıl bir hayat sürmüştür? Zeliha Turan Bayburt kimdir? Zeliha Turan Bayburt kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ZELİHA TURAN BAYBURT KİMDİR?

Zeliha Turan Bayburt, 1974 yılında Türk arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur ile evlenerek onun hayatında derin izler bırakmıştır. Zeliha Turan Bayburt kimdir sorusunun yanıtı, bu evlilikteki rolüyle daha da anlam kazanmaktadır. Ferdi Tayfur, gençlik yıllarında hayatına giren Zeliha Turan Bayburt ile tek resmi evliliğini yapmıştır.