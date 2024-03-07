Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Zekai Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin kaç yaşında ve nereli?

ZEKAİ NARİN KİMDİR?

Zekai Narin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden,www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.