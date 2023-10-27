"Son Dakika Zaza Doğan (Doğan Aykut) ve çetesi yakalandı mı, çökertildi mi?" Şu anda en çok araştırılan konuların başında geliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütüne operasyon gerçekleştiğini açıkaldı. Peki, Zaza Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

ZAZA DOĞAN KİMDİR? Son Dakika Zaza Doğan (Doğan Aykut) ve çetesi yakalandı mı, çökertildi mi?

'Kafes' operasyonu sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandı.Yaşanan bu son dakika gelişmesi ardından vatandaşlar, "Zaza Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Son Dakika Zaza Doğan (Doğan Aykut) ve çetesi yakalandı mı, çökertildi mi?" Merak ediliyor. İşte detaylar…

ZAZA DOĞAN (DOĞAN AYKUT) VE ÇETESİ YAKALANDI MI, ÇÖKERTİLDİ Mİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında "Zaza Doğan" organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonlara devam edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında ' Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Organize suç örgütünün, İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı iş yerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları, 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve Zaza Doğan organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibarıyla 8 adet tabanca ve 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

ZAZA DOĞAN (DOĞAN AYKUT) KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sosyal medyada Zaza Doğan lakaplı Doğan Aykut'un aslen Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden olduğu ifade edildi. Zaza Doğan lakaplı Doğan Aykut'un yönettiği iddia edilen suç örgütünün İstanbul, Bursa, Muğla ve Mersin'de çeşitli suçlara karıştığı açıklandı.