Zaire hangi ülke? 1971-1997 yılları arasında resmî adı 'Zaire Cumhuriyeti' olan ülke hangisidir? Zaire Cumhuriyeti yeni ismi ne? 4 Ekim 200 Bin TL!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1971-1997 yılları arasında resmî adı "Zaire Cumhuriyeti" olan ülke hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

1971-1997 YILLARI ARASINDA RESMÎ ADI "ZAİRE CUMHURİYETİ" OLAN ÜLKE HANGİSİDİR?

A: Zambiya Cumhuriyeti

B: Kongo Demokratik Cumhuriyeti

C: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti

D: Güney Afrika Cumhuriyeti

Cevap: B