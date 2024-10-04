Zaire hangi ülke? 1971-1997 yılları arasında resmî adı "Zaire Cumhuriyeti" olan ülke hangisidir? Zaire Cumhuriyeti yeni ismi ne? 4 Ekim 200 Bin TL!
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 1971-1997 yılları arasında resmî adı "Zaire Cumhuriyeti" olan ülke hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 1971-1997 yılları arasında resmî adı "Zaire Cumhuriyeti" olan ülke hangisidir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1971-1997 yılları arasında resmî adı "Zaire Cumhuriyeti" olan ülke hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
1971-1997 YILLARI ARASINDA RESMÎ ADI "ZAİRE CUMHURİYETİ" OLAN ÜLKE HANGİSİDİR?
A: Zambiya Cumhuriyeti
B: Kongo Demokratik Cumhuriyeti
C: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
D: Güney Afrika Cumhuriyeti
Cevap: B