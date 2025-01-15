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Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü?

Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü?
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Türkiye'nin sevilen isimlerinden Zahide Yetiş, izleyicilerle buluşturduğu yeni programıyla dikkatleri üzerine çekiyor. "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programı, uzun süredir küs olan ya da hatalarını telafi etmek isteyen kişilere yepyeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. Peki, Zahide Yetiş olayı nedir?

Program, geçmişte yaşanan pişmanlıkları itiraf etmek, özür dilemek ve yüzleşmek isteyen insanları bir araya getiriyor. Zahide Yetiş, tarafsız bir moderatör olarak bu yüzleşmelere ev sahipliği yaparken, duygusal anlara da tanıklık ediyor. Mehmet ve Sabriye çiftinin olayı tüm Türkiye tarafından takip ediliyor. Olayın detayları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Zahide Yetiş olayı nedir? Detaylar haberimizde...

ZAHİDE YETİŞ OLAYI NEDİR?

Adana'da eşi tarafından bıçaklanan adam, İstanbul'da basın mensuplarına konuştu. Eşinin yalan söylediğini öne süren Mehmet A. "Bıçakla bana saldırdı. Biber gazıyla saldırdı. Beni tehdit etti. Tüm iddiaları yalan. Cezaevine girmemek için yalanlar söylüyor. Yargılanmasını ceza almasını istiyorum" dedi.

Zahide Yetiş olayı nedir?

MEHMET VE SADRİYE OLAYI NE OLDU?

Adana'da evli ve bir çocuk annesi, 5 aylık da hamile olan Sabriye A. (26) geçtiğimiz günlerde çocuğunu göstermeyen eşi Mehmet A.'yı (26) dolmuş sürerken bıçaklamıştı. İstanbul'a gelen Mehmet A. basın mensuplarına konuştu. Eşinin her yerde kendini haklı gösterdiğini söyleyen Mehmet A. "Kendisinin haklı payı yok. Beni öldürmeye teşebbüsten yargılanması gerekirken cezaevine girmemek için kocam yüzünden kumar borcu yüzünden başka insanlara beni farklı gözle göstermek istiyor. Zaten şimdi dosyalar, kamera görüntülerini ortaya çıkaracağım. Kendisi haklı değil. Kendisi haksız tüm Türkiye bunu böyle bilsin. Bana saldırıya geldi. 'Ben bıçakla yaralamadım. Tırnak makasının törpüsüyle yaraladım' diyor. 3 yaşındaki çocuk buna güler. Bıçakla bana saldırdı. Biber gazıyla saldırdı. Beni tehdit etti. Tüm iddiaları yalan. Cezaevine girmemek için yalanlar söylüyor. Türkiye buna aldanmasın. Kendisini haklı çıkarmak için böyle konuşuyor. Konuyu saptırmaya çalışıyor. Nasıl kadın hakları var diyorlar ya. Dikişliyim. Bir santim yukarı gelse ölecektim. Buna ev hapsi verildi. Hamile olduğunu söylüyor. Yargılanmasını ceza almasını istiyorum" dedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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