Zafer Partisi yüzde kaç oy aldı? Zafer Partisi 2024 yerel seçimi oy oranı nedir? Azmi Karamahmutoğlu 2024 sandık notu!

2024 yerel seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Yurdun dört bir yanında hararetle geçen seçim gecesinin ardından çeşitli konularda aramalar sürüyor. Bu konulardan biri de Zafer Partisi'nin oy oranı. Mülteci sorunlarını öne çıkararak gündemde daha sık yer alan Zafer Partisi yüzde kaç oy aldı? Zafer Partisi 2024 yerel seçimi oy oranı nedir? İşte ayrıntılar...

ZAFER PARTİSİ 2024 SEÇİMLERİNDE KAÇ OY ALDI?

2024 seçimlerinin en merak uyandıran partilerinden biri de Zafer Partisi oldu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Zafer Partisi'nin aldığı oy oranı merak ediliyor. Genel Başkanı Ümit Özdağ olan Zafer Partisi'nin 2024 seçimlerindeki Türkiye geneli oy oranı, % 1,75 olarak kayıtlara geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Zafer Partisi'nden aday gösterilen Azmi Karamahmutoğlu'nun sandık puanı ise % 2,12 olarak belirlendi.

ZAFER PARTİSİ'NİN 2024 SEÇİM ADAYLARI KİMLERDİ?

Ankara: Hüseyin Bartu Soral

Adana: Umut Yanar

Antalya: Oğuz Ersöz

Aydın: Muharrem Demirbilek

Balıkesir: Mutlu Aksoy

Bursa: Bayram Kazancı

Denizli: Nuri Dalyan

Diyarbakır: Mahmut Tatar

Erzurum: Fatih Aygün

Eskişehir: Oğuz Beki

Gaziantep: Mehmet Pamuk

Hatay: Ömer Çakır

İstanbul: Azmi Karamahmutoğlu

İzmir: Naşit Birgüvi

Kahramanmaraş: Gökhan Canlı

Kayseri: İsmail Tanrıöven

Kocaeli: Nermin Tol

Konya: Ayhan Milci

Malatya: Sıddık Aktaş

Manisa: Gökhan Parlak

Mardin: Kadir Gökçen

Mersin: Emircan Çatıkkaş

Muğla: Ünal Yiğit

Ordu: Sevinç Başaran

Sakarya: Cihan Kolip

Samsun: Bozkurt Oğuz Sınar

Şanlıurfa: Suphi Kaya

Tekirdağ: Fatih Altıntaş

Trabzon: Ferhat Tüysüz

Van: Mehmet Emin Özbey