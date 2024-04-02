Zafer Partisi yüzde kaç oy aldı? Zafer Partisi 2024 yerel seçimi oy oranı nedir? Azmi Karamahmutoğlu 2024 sandık notu!
2024 yerel seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Yurdun dört bir yanında hararetle geçen seçim gecesinin ardından çeşitli konularda aramalar sürüyor. Bu konulardan biri de Zafer Partisi'nin oy oranı. Mülteci sorunlarını öne çıkararak gündemde daha sık yer alan Zafer Partisi yüzde kaç oy aldı? Zafer Partisi 2024 yerel seçimi oy oranı nedir? İşte ayrıntılar...
ZAFER PARTİSİ 2024 SEÇİMLERİNDE KAÇ OY ALDI?
2024 seçimlerinin en merak uyandıran partilerinden biri de Zafer Partisi oldu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Zafer Partisi'nin aldığı oy oranı merak ediliyor. Genel Başkanı Ümit Özdağ olan Zafer Partisi'nin 2024 seçimlerindeki Türkiye geneli oy oranı, % 1,75 olarak kayıtlara geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Zafer Partisi'nden aday gösterilen Azmi Karamahmutoğlu'nun sandık puanı ise % 2,12 olarak belirlendi.
ZAFER PARTİSİ'NİN 2024 SEÇİM ADAYLARI KİMLERDİ?
Ankara: Hüseyin Bartu Soral
Adana: Umut Yanar
Antalya: Oğuz Ersöz
Aydın: Muharrem Demirbilek
Balıkesir: Mutlu Aksoy
Bursa: Bayram Kazancı
Denizli: Nuri Dalyan
Diyarbakır: Mahmut Tatar
Erzurum: Fatih Aygün
Eskişehir: Oğuz Beki
Gaziantep: Mehmet Pamuk
Hatay: Ömer Çakır
İstanbul: Azmi Karamahmutoğlu
İzmir: Naşit Birgüvi
Kahramanmaraş: Gökhan Canlı
Kayseri: İsmail Tanrıöven
Kocaeli: Nermin Tol
Konya: Ayhan Milci
Malatya: Sıddık Aktaş
Manisa: Gökhan Parlak
Mardin: Kadir Gökçen
Mersin: Emircan Çatıkkaş
Muğla: Ünal Yiğit
Ordu: Sevinç Başaran
Sakarya: Cihan Kolip
Samsun: Bozkurt Oğuz Sınar
Şanlıurfa: Suphi Kaya
Tekirdağ: Fatih Altıntaş
Trabzon: Ferhat Tüysüz
Van: Mehmet Emin Özbey