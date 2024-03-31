81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

Zafer Partisi 3. parti mi oldu? Zafer Partisi kaç oy aldı? Azmi Karamahmutoğlu'nun İstanbul oy oranı kaç?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de seçim heyecanı yaşanıyor. Kritik gecede canlı bağlantılar ile vatandaşın sorularına yanıt arayan Haberler.com, ismi sıkça anılan Zafer Partisi İstanbul Adayı Azmi Karamahmutoğlu'na bağlandı. Azmi Karamahmutoğlu seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zafer Partisi 3. parti mi oldu? Zafer Partisi kaç oy aldı? Azmi Karamahmutoğlu'nun İstanbul oy oranı kaç? İşte tüm detaylar...

ZAFER PARTİSİ 3. PARTİ Mİ OLDU?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'yle ilgili ilk sonuçları Haberler.com YouTube kanalına konuk olarak değerlendiren Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, partisinin İstanbul'da üçüncü olduğunu belirterek medyanın sadece iki adayı gösterdiğini söyledi. Karamahmutoğlu, "Sonuçları nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna "Bize gelen sandık listelerine göre Zafer Partisi üçüncü parti, fakat başından itibaren 2 adaylı seçim olduğu için medya sadece 2 adayı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

PARTİLERİN OY ORANLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

"AK PARTİ'NİN BU KADAR GERİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Karamahmutoğlu, "Seçim sonuçlarında sizi şaşırtan bir durum var mı?" sorusuna "AK Parti'nin bu kadar gerileyeceğin bekliyordum ama bu kadar farkla gerileyeceğini düşünmüyordum. 2015 Haziran seçimleri yenilgisinden sonra daha büyük bir hezimet almış gibi gözüküyor iktidar partisi." yanıtını verdi.

Zafer Partisi 3. parti mi oldu? Zafer Partisi kaç oy aldı? Azmi Karamahmutoğlu'nun İstanbul oy oranı kaç?

"İSTANBUL GENELİNDE ZAFER PARTİSİ YÜZDE 4'LERDE"

Karamahmutoğlu, İstanbul'da oy oranlarının yüzde 4'lerde olduğunu vurgulayarak "İstanbul'da 3.Partiyiz, seçmen tarafından anlaşıldık, toplumun her katmanına ulaştık. Biz bu seçimden siyaseten kazançlı çıkmış vaziyetteyiz." dedi.

"YÜZDE 10'LUK OY AÇIKLAMASI HATIRLATILDI"

Karamahmutoğlu'na daha önce yaptığı yüzde 8 ila 10 oranında oy alacaklarına dönük açıklaması hatırlatılınca Karamahmutoğlu, "Yine o konuşmalarda şunu da şerh olarak düşüyordum. Biz 31 Mart'ta seçimlere giderken biz yine % 8 lerle sandığa gideceğiz. Fakat seçmen davranışı karşı olduğunun kazanmasından da çok da gönüllü olmadan kerhen diğer adaya oy verebiliyor. Sandığa yüzde 8'le gitsek de bu oy oranıyla çıkmayacağımızı söylüyorduk." dedi

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Azmi Karamahmutoğlu Zafer Partisi İstanbul Gündem Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

2024 SELÇUK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Selçuk'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BAYINDIR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Bayındır'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 TORBALI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Torbalı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 MENDERES YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Menderes'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 SEFERİHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Seferihisar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BORNOVA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Kemalpaşa'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? Seçimi kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçiminde kazanan adaylar kimler? Recep Tayyip Erdoğan CANLI İZLE! 31 Mart Yerel Seçim Erdoğan konuşması canlı yayın! 2024 BAYRAKLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Bayraklı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KARŞIYAKA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Karşıyaka'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ÇİĞLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Çiğli'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BUCA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Buca'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 GAZİEMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Gaziemir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 MUSTAFAKEMALPAŞA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Mustafakemalpaşa'da hangi parti, kim önde? Şükrü Erdem mi, Ahmet Beygirci mi kazanıyor? 2024 KARABAĞLAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Karabağlar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title