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Zafer Koç kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç kaç yaşında, nereli?

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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle yeni atamalar gerçekleştirildi ve Zafer Koç kimdir? Sorusu bu kapsamda gündeme geldi. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Gökhan Karaköse, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Zafer Koç getirildi. Peki, Zafer Koç kimdir?

Zafer Koç kimdir? Sorusu, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle gerçekleştirilen atamaların ardından gündeme geldi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Başsavcısı oldu. Peki, Zafer Koç kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç kaç yaşında, nereli?

ZAFER KOÇ KİMDİR?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Zafer Koç, 1972 Kırklareli Vize doğumludur. Koç, ilk ve orta öğrenimini memleketinde, lise öğrenimini 1986 yılında açılan Adalet Bakanlığı'na bağlı Ankara Adalet Meslek Lisesi'nde tamamlayıp, 1989 yılında girmiş olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. Mesleğe 1994 yılında Ankara Hâkim adayı olarak başlayıp sırasıyla; Gürpınar Cumhuriyet Savcısı, Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı, Amasya Cumhuriyet Savcısı, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaptı. 19.06.2022 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Koç, evli ve iki çocuk babasıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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