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Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Ankara- Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli?

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Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Ankara- Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Ankara-Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan'ın kim olduğu merak ediliyor. Zafer Çoktan'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyunun ilgisini çekiyor.

31 Mart öncesi Ak Parti'de Ankara ilçe adayları da netleşti. AK Parti son aday tanıtım toplantısında Ankara'daki ilçelerde seçime katılacak isimleri duyurdu. Adaylığı açıklanan isimlerden biri de Zafer Çoktan oldu. Peki, Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Ankara- Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli?

ZAFER ÇOKTAN KİMDİR?

  • 1974 yılında Ankara'nın Keçiören ilçesinde dünyaya geldi. İlkokuldan lise eğitimine kadar Keçiören'de yaşayan Çoktan, lisans eğitimi almak için İstanbul'a gitti.
  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan ve bölümünü başarıyla bitiren Çoktan, mezuniyeti ardından serbest avukatlık yapmaya başladı.
  • 2014 yılında Ankara'da AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı yapmaya başlayan Zafer Çoktan, bir dönem de Keçiören Belediyesi'nde AK Parti Meclis Üyeliği görevini yürüttü.
  • Halen AK Parti Keçiören İlçe Başkanı olan Çoktan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Çoktan Keçiören AK Parti Gündem Yaşam Politika Haberler

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