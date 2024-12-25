Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir zabıta amiri, yemek götürdüğü ihtiyaç sahibi vatandaşı "Devlet sana çorba göndermiş, nohut göndermiş, pilav göndermiş! Azsa az yiyeceksin dayı! Sen mi kazandın bunun parasını?" diyerek azarladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Güler, "Görüntü 2020 yılına ait. Gereği neyse yapılacaktır" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan zabıta personelinin "Yemekler az geliyor" diyerek dert yanan yaşlı bir vatandaşı azarladığı anlara ilişkin görüntüler büyük tepki çekti.

"SEN Mİ KAZANDIN BUNUN PARASINI?"

Vatandaşa "Bu yemeğin neyini beğenmedin?" diyerek çıkışan zabıta amiri, "Devlet sana çorba göndermiş, nohut göndermiş, pilav göndermiş! Azsa az yiyeceksin dayı! Sen mi kazandın bunun parasını? Devlet sana bunu veriyorsa bunu yiyeceksin! Paran varsa git kazan. Bundan sonra bunu yiyeceksin. Sabah da yiyeceksin, öğlen de yiyeceksin akşam da yiyeceksin, yatsıda da yiyeceksin" dedi.

"AZ GELİYORSA AZ YİYECEKSİN"

Videonun devamında vatandaşa yönelik söylemlerini daha da sertleştiren zabıta amiri, şu ifadelere yer verdi: "Devlet sana yemek gönderiyor. Sen kimsin? Sen kimsin? Bak bir daha belediyeyi gereksiz arama. Az geliyorsa az yiyecksin! Bir daha zabıtayı arama!"

BAŞKAN GÜLER: OLAY 2020 YILINDA OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATTIK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Söz konusu videodaki ilgili zabıta memuru, yaklaşık 20 yıldır Ordu Belediyesi'nde çalışan, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un belediye başkanlığı yaptığı dönemde kadrolu zabıta memur olarak istihdam edilmiş, 657 sayılı devlet memurları kanunu'na tabi bir personeldir. 2020 yılında yaşanmış bu üzücü olayı gerçekleştiren, olay esnasında bilerek kendini kayda aldıran, kamu ciddiyeti ve görev bilincinden uzak olan, asla tasvip etmeyeceğimiz sözleri daima hizmetkarı olduğumuz bir vatandaşımıza karşı sarf eden ilgili ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Gereği neyse yapılacaktır" dedi.

Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Hukuk
img

Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
img

Dün istifa, bugün rozet! Davutoğlu'ndan hızlı davrandı
img

Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim beklentisini anlattı
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

O vatandaşı o yemege muhtaç eden yüzükcü kim ;) Çay simit hesabı yapan hani. Ülke yanıyor , iktidar sacını tarıyor. Hep yandaşa.

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Şu memurların kendini devlet sanma hastalığı ne zaman bitecek çok merak ediyorum

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtanju basaran:

İnşallah o lafları söyleyen kişi, aynı duruma düşer.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlpingo Bey:

Babasının maaşını kazanıyor sanki , adama sen kimsin diyo

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Chp zihniyeti bu.. onlar göreve gelince herkesi kovuyor bizim saf Ak parti başkanları kıyamıyor yazık bu kadarı da fazla

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan D:

Dış kapı koluna mandal olamayacak insanları, hatır gönülle, torpille zabıta yaparsanız böyle hadiselere maruz kalırsınız. Belediye içini inceleyin. Var olan tüm kadroları araştırın Yüzde90 ı torpille, tanıdıkla Memur olmuş ahbapları görürsünüz. Liyakat yok hiçbir belediyemizde. İçler acısı acınacak haldeyiz. Sonra çıkıp felanca ülke bizi kıskanıyor der dururuz.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoray Çal:

lan zabıta bozuntusu sende bizim verdigimiz vergilerle maaşını aliyon sen ne boksun alttarafi zabitasin

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

NE LAN DEVLET MEMURU OLDUNDA NE OLDUN YARIN BİRGÜN EMEKLİ OLUP SENDE YAŞLANDIMI O DURUMA DÜŞECEKSİN KİM KİME NE YAPTIYSA AYNISINI KENDİSİDE YAŞAMADAN NSON NEFESİNİ VERMEYECEKTİR

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Dayi buldukca bunuyorsun,, evin masaalah dayali doseli yemekde gelmis kendinde bir kuru fasulye falan yap azi cogalt. . Alaaha sukretmek yok. bismillah ve alkaha sukur olmayinca kamyonla yemek verseler doymasain yine az dersin.. kimsen yoksa evini bagisla devlete yaslilar yurdunda kal. sorun kalkar ortadan..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Yemegi daha yemeden az geliyor diyen sikayet nedir. gozun ac oldumu sukur nedir bilmedimi o iskembe asla dolmaz. Allah bilsigi gibi yapsin derler ya, yapmis iste. evi dayaki doseli, ocak orda kendinde bir corba falan yap da zenginlestir o yemegi.. sen yemek az geliyor diye sikayet ediyorsun. Nevsin mengude buzlu icki icemiyorum diye sikayet ediyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak

Son Dakika Haberleri

26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Çarşamba hangi diziler var? 25 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Leyla 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leyla 15. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Aralık Tuzla, Kağıthane, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 25 Aralık Çarşamba Leyla 15. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! Sandık Kokusu 40. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.