Yusuf Kavaklı kimdir? Yusuf Kavaklı kaç yaşında, nereli? Yusuf Kavaklı hayatı ve biyografisi!

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YUSUF KAVAKLI KİMDİR?

Yusuf Kavaklı, 1946 yılında Sivas'ta doğmuş, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni 1970 yılında tamamlamış ve ardından 1974'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Emekli müftü olarak tanınan Kavaklı, 1966 yılında Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami'de İmam-Hatip olarak göreve başlamış ve din hizmetine uzun yıllar boyunca devam etmiştir. 1982'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Belçika'ya din eğitmeni olarak gönderilen Kavaklı, 1987'de Türkiye'ye dönerek Silivri Merkez Vaizi olarak görev almış ve ardından Küçükçekmece'ye kurucu müftü olarak atanmıştır; bu görevini 14 yıl süreyle sürdürmüştür. 2004 yılında İstanbul İl Müftü Yardımcılığına atanmış ve 2011 yılında emekli olmuştur. Yusuf Kavaklı, emekliliğinin ardından çeşitli televizyon programlarına katılarak dinî soruları cevaplandırmış ve toplumla dinî konularda etkileşimde bulunmuştur.