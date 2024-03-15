Yusuf Eren Çetin kimdir? Zafer Partisi Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Yusuf Eren Çetin kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Yusuf Eren Çetin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yusuf Eren Çetin kimdir? Zafer Partisi Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Yusuf Eren Çetin nereli? Detaylar haberimizdedir…

YUSUF EREN ÇETİN KİMDİR?

Yusuf Eren Çetin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayıdır.

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Merkezefendi Belediye Başkanlığı için adaylığını koymuş ve bu şekilde Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı unvanını elde etmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.