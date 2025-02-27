İstanbul Etiler'de trafik kurallarını ihlal eden çakarlı lüks cipi kullanan kişinin Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıktı. Palazoğlu aracın eşine ait olduğunu belirtirken konuyla ilgili açıklama yapan eşi Esat Palazoğlu ise çakarın tahsisli olduğunu söyledi. Yüsra Ünlü kimdir? Cübbeli Ahmet Hoca'nın kızı Yüsra Ünlü kimdir?

AHMET HOCA'NIN KIZI YÜSRA ÜNLÜ KİMDİR?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü ile Bolulu iş insanı olarak bilinen Esat Palazoğlu ile evlenmişti.

Düğüne Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ve bir çok ünlü isim katılmıştı.

Çift bugünlerde çakarlı araba kullandığı için sosyal medyada eleştiriliyor.

Yüsra Ünlü Palazoğlu'nun eşi Esat Palazoğlu"Çakar tahsisli, neden tahsisli çakar olduğunu, devletle ne yaptığımı, ne fayda sağladığımı size mi anlatacağım?" demişti.

DÜĞÜNÜNE ÜNLÜ İSİMLER KATILMIŞTI

25 Mayıs 2016 tarihinde yapılanİstanbul Beşiktaş'ta bulunan Four Seanons İstanbul Bosphours Otel'de düzenlenen düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, siyasiler ve sanat dünyasından birçok isim Palazoğlu ve Ünlü ailelerini yalnız bırakmadı. Cübbeli Ahmet Hoca ve Esat Palazoğlu'nun ağabeyi işadamı Muhittin Palazoğlu misafirleri kapıda karşıladı.

Düğünde ilk önce Kuran-ı Kerim okundu. Ardından yapılan nikah töreninde Esat Palazoğlu ve Yüsra Ünlü çiftinin mutlulukları gözlerinden okunurken, Esat Palazoğlu'nun nikah şahidi olacak olan eski Başbakan Ahmet Davutooğlu, AK Parti kongresi olduğu için düğüne katılamadı. Davutoğlu, telefonla davetlilere kısa bir konuşma yaptı.

AK Parti'nin Ankara'daki kongresinin aynı güne denk gelmesi nedeniyle siyasiler düğüne katılamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telgraf göndererek çifte mutluluklar dilerken, çok sayıda bakan da telgraf gönderdi.