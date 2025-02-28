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Yüsra Palazoğlu ceza aldı mı? Yüsra Palazoğlu'nun cezası ne kadar?

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Son dönemlerin popüler isimlerinden Yüsra Palazoğlu'nun alacağı ceza merak konusu oldu. Palazoğlu hakkında verilen karar kamuoyu tarafından merakla bekleniyordu. Yüsra Palazoğlu'nun ne kadar ceza aldığı konusu gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu, İstanbul Beşiktaş'ta çakar tertibatlı lüks cipiyle hatalı dönüş yaparken görüntülenmişti. Yüsra Palazoğlu2nun ceza alıp almadığı merak ediliyor. Peki, Yüsra Palazoğlu ceza aldı mı? Yüsra Palazoğlu'nun cezası ne kadar?

YÜSRA PALAZOĞLU CEZA ALDI MI?

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu, İstanbul Beşiktaş'ta çakar tertibatlı lüks cipiyle hatalı dönüş yaparken görüntülendi. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, Palazoğlu'na "Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması" ile "Trafik işaret ve levhalarına uymamak" suçlarından toplam 139.165 TL idari para cezası kesildi.

Yüsra Palazoğlu ceza aldı mı? Yüsra Palazoğlu'nun cezası ne kadar?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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