Yürekleri ısıtan görüntüler! Otobüs şoförü yaptığıyla alkış aldı

Bir otobüs şoförü, sırayla otobüse binen çocuklara "Sırayla binin, birbirinizi itmeyin yeter" diyerek çikolata ikram etti.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında nadir görülen, yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Bir İETT şoförü, otobüse binen öğrencilere gösterdiği nazik tavır ve yaptığı küçük ikramla günün kahramanı oldu.

O GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ ISITTI

Şoför, sıraya giren her çocuğa çikolata ikram ederek hem düzeni sağladı hem de minik yüzleri güldürdü."Sırayla binin, birbirinizi itmeyin yeter" diyen şoförün o anları yürekleri ısıttı.