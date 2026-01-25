Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

Haldun Dormen'in cenazesinde baygınlık geçiren oyuncu İzzet Günay, sağlık durumunun iyi olduğunu yayınladığı video ile duyurdu.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

OYUNCU İZZET GÜNAY BAYILDI

Cenaze namazı sırasında usta oyuncu İzzet Günay fenalaşarak baygınlık geçirdi. O anlarda törene katılan ünlü isimler Günay'a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşi İpek Günay'ı çevredekiler sakinleştirdi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN KONUŞTU

Usta oyuncu Günay, daha sonra sağlık durumuna ilişkin bir video yayınladı. Günay yayınladığı videoda, "Beni merak eden sevgili dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Telaşlandırdım sizi kusura bakmayın. Gayet iyiyim. Şimdi hastaneden çıkıyorum. Her şey normal, buradan evime gideceğim. Teşekkür ediyorum, meraklanmayın" ifadelerini kullandı.