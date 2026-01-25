Haberler

Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Haber Videosunu İzle
Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'in cenazesi sırasında baygınlık geçiren usta oyuncu İzzet Günay, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yayınladığı videoda konuşan Günay, "Telaşlandırdım sizi kusura bakmayın. Gayet iyiyim. Şimdi hastaneden çıkıyorum. Her şey normal, buradan evime gideceğim" ifadelerini kullandı.

  • İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
  • İzzet Günay, yayınladığı videoda sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastaneden çıkacağını belirtti.

Haldun Dormen'in cenazesinde baygınlık geçiren oyuncu İzzet Günay, sağlık durumunun iyi olduğunu yayınladığı video ile duyurdu.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

OYUNCU İZZET GÜNAY BAYILDI

Cenaze namazı sırasında usta oyuncu İzzet Günay fenalaşarak baygınlık geçirdi. O anlarda törene katılan ünlü isimler Günay'a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşi İpek Günay'ı çevredekiler sakinleştirdi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN KONUŞTU

Usta oyuncu Günay, daha sonra sağlık durumuna ilişkin bir video yayınladı. Günay yayınladığı videoda, "Beni merak eden sevgili dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Telaşlandırdım sizi kusura bakmayın. Gayet iyiyim. Şimdi hastaneden çıkıyorum. Her şey normal, buradan evime gideceğim. Teşekkür ediyorum, meraklanmayın" ifadelerini kullandı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Geçmiş olsun...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kesik baş cinayetinde çarpıcı görüntü! Katiller kaçarken böyle yakalandı

Firar mı edecektiniz? Türk polisinin elleri canileri böyle kavradı
30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi

30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Oyuna sonradan giren Edin Dzeko, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu

Oyuna girdi, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu
Kesik baş cinayetinde çarpıcı görüntü! Katiller kaçarken böyle yakalandı

Firar mı edecektiniz? Türk polisinin elleri canileri böyle kavradı
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Ünlü tırmanışçıdan nefes kesen performans: 508 metrelik gökdelene ipsiz çıktı

Bu adam çıldırmış olmalı! Gökdelene böyle çıkmak cesaret ister