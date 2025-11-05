Haberler

Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı

Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı Haber Videosunu İzle
Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da yolun karşısına geçmek isteyen eşek, aracın çarpmasıyla telef oldu. Telef olmasının ardından yol kenarına bırakılan eşeğin başında saatlerce bekleyen sıpası ise çevreden geçen vatandaşları duygulandırdı.

  • Reyhanlı ilçesi Antakya - Reyhanlı yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde bir eşeğe araç çarptı ve eşek telef oldu.
  • Eşeğin yavrusu kazadan yara almadan kurtuldu ve saatlerce annesinin yanından ayrılmadı.
  • Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yavru eşeğe sahip çıktı.

Reyhanlı ilçesi Antakya - Reyhanlı yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan eşeğe araç çarptı. Aracın çarpmasıyla eşek telef olurken, yanında bulunan sıpası kazayı yara almadan atlattı.

ANNESİ SAATLERCE YANINDAN AYRILMADI

Eşeğe çarparak telef eden sürücü, ölen eşeği yol kenarına kadar sürükleyip bıraktı. Araç çarpmasıyla telef olan eşeğin sıpası kaza sonrası annesinin yanına giderek saatlerce yanından ayrılmadı. Yalnız kalan sıpaya, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sahip çıktı.

Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı

SIPA ANNESİNİN BAŞINDA SAATLERCE AĞLADI

Telef olan eşeğin yavrusunun saatlerce annesinin yanından ayrılmadığını ifade eden vatandaş Faruk Erkal, sıpanın ağladığını söyledi. Erkal, "Burada eşek ve yavrusu var. Araçlar burada çok hızlı geçiyorlar. Biraz dikkatli olmalarını istiyorum. Çünkü burada herkes hayvancılıkla uğraşıyor. Gördüğünüz gibi eşek yavrusu, annesini bırakmıyor. Anne eşeğe arabayla çarpıp kaçmışlar, anne eşek de ölmüş. Burası köy yeri sürücüler biraz daha dikkatli olsunlar. Annesi ölmüş ama yavrusu annesini bırakamıyor. Annesi öldü diye eşek yavrusu ağlıyor. Bu bir hayvan ama bu bir candır. Hayvan deyip bu şekilde bırakmayalım. Eşek yavrusu da bir can taşıyor. Annesi ölmüş eşek yavrusu, yazık oldu. O yüzden burada daha dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti

Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti
Arsenal şov yaptı! Şampiyonlar Ligi'nde rekorların gecesi

Bu nasıl bir maç böyle? Rekorlar üst üste
Ülkeyi karıştıran skandal! Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile yakalandı

Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile basıldı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Başörtülü öğrenciye mide bulandıran sözler! Cezası ağır oldu
Markette eski eşini göğsünden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu

Markette eski eşini göğsünden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu
Dünyada bir tek Isparta'da var! İzinsiz girmenin cezası bir servet değerinde

Dünyada sadece o ilimizde var! İzinsiz girmenin cezası bir servet
Liverpool, Courtois engelini zor da olsa geçerek Real Madrid'i devirdi ve 3 puana ulaştı

Bu adam daha ne yapsın? Tek başına tarihi farkı önledi
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 9 ölü, 20 yaralı

Huzurevinde çıkan yangında 9 kişi feci şekilde can verdi
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Bu akşam tek başına tarih yazabilir
Fatih Terim'in yeni adresi açıklandı

Fatih Terim'in yeni takımı açıklandı
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.