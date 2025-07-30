Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında, nereli?
Türk dizi ve sinema dünyasında son yıllarda öne çıkan oyunculardan biri olan Yunus Emre Yıldırımer, özellikle televizyon ekranlarında canlandırdığı karakterlerle adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Yunus Emre Yıldırımer kimdir?
Yunus Emre Yıldırımer kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Oyunculuğu kadar duruşu ve özel hayatıyla da dikkat çeken Yunus Emre Yıldırımer hakkında "Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında, nereli?" gibi soruların yanıtı araştırılıyor. İşte sanatçının biyografisi ve kariyerine dair tüm merak edilenler...
YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?
Yunus Emre Yıldırımer, 5 Şubat 1982 tarihinde Siirt'te dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Diyarbakır'da tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınmış ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.
Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi. İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayımlanan Hatırla Sevgili ile oldu. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı. 2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırdı. Aynı zamanda tiyatroya da devam etti ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı.
Daha sonra, 2015-2021 yılları arasında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmıştır.
FİLMOGRAFİ
2007 Hatırla Sevgili - Ömer
2007 Elif'in Günlüğü - Burak
2007 Evimin Erkeği - Memo
2007 Sardunya Sokak - Orçun
2008 Bir Göçmen Kuştu O - Emir
2008 Dantel -Murat Cengiç
2009 Dördüncü Osman Seri Katil
2009 Ritmini Arayan Kalpler
2009 Yapma Diyorum
2010 Güz Gülleri - Ali / Bilal Aydın
2010 Kader Çizgisi - Semih
2011 İnsan Aldandı - Ömer Korcan
2011-2012 Mavi Kelebekler -Murat
2013-2014 Fatih Harbiye -Şinasi
2015-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Alpaslan Çakırbeyli
2022 Adı Sevgi -Emir Baykara
2022-günümüz Teşkilat Korkut Sönmezay