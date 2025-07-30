Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında, nereli?

Yunus Emre Yıldırımer kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Oyunculuğu kadar duruşu ve özel hayatıyla da dikkat çeken Yunus Emre Yıldırımer hakkında "Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında, nereli?" gibi soruların yanıtı araştırılıyor. İşte sanatçının biyografisi ve kariyerine dair tüm merak edilenler...

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer, 5 Şubat 1982 tarihinde Siirt'te dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Diyarbakır'da tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınmış ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi. İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayımlanan Hatırla Sevgili ile oldu. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı. 2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırdı. Aynı zamanda tiyatroya da devam etti ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı.

Daha sonra, 2015-2021 yılları arasında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FİLMOGRAFİ

2007 Hatırla Sevgili - Ömer

2007 Elif'in Günlüğü - Burak

2007 Evimin Erkeği - Memo

2007 Sardunya Sokak - Orçun

2008 Bir Göçmen Kuştu O - Emir

2008 Dantel -Murat Cengiç

2009 Dördüncü Osman Seri Katil

2009 Ritmini Arayan Kalpler

2009 Yapma Diyorum

2010 Güz Gülleri - Ali / Bilal Aydın

2010 Kader Çizgisi - Semih

2011 İnsan Aldandı - Ömer Korcan

2011-2012 Mavi Kelebekler -Murat

2013-2014 Fatih Harbiye -Şinasi

2015-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Alpaslan Çakırbeyli

2022 Adı Sevgi -Emir Baykara

2022-günümüz Teşkilat Korkut Sönmezay