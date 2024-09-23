İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalanan Yunus Emre Geçti, yaşanan arbede sırasında 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı görevli memurdan aldığı silahla vurarak şehit etti. Olayın detayları ve Yunus Emre Geçti'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Detaylar haberimizde...

YUNUS EMRE GEÇTİ KİMDİR?

Çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli Yunus Emre hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtildi.