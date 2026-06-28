Yunus Emre Ayna: Zihnin anahtar kelimesi vazgeçmemek

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Yunus Emre Ayna, Haberler.com'da Metin Aydın'ın sunduğu "İyilik İyileştirir" programına konuk oldu. Programda çocukluk döneminde yaşanan duygusal eksikliklerin yetişkinlikteki ilişkilere etkisi, mutsuz ilişkilerin neden sürdürüldüğü ve bireyin değişim süreci ele alındı. Yunus Emre Ayna, çocuklukta kendini ispat etmeye çalışan kişilerin yetişkinlikte sorunlu ilişki dinamiklerine daha açık olabildiğini belirtti. Ayna, bazı kişilerin acı çekerek kendini daha güçlü hissedeceğini sandığını ifade ederek, sağlıklı birey ve toplum oluşturmanın önemine dikkat çekti.

ÇOCUKLUK ŞEMALARI İLİŞKİLERİ ETKİLİYOR

Yunus Emre Ayna, çocukluk döneminde oluşan duygusal kalıpların yetişkinlik ilişkilerinde belirleyici olabileceğini söyledi. Ayna, özellikle çocukken ihtiyaç duyduğu sevgiyi alamayan kişilerin ilerleyen yaşlarda daha kontrolcü ya da manipülatif ilişki davranışları geliştirebildiğini ifade etti. Programda çocukluk şemalarının bireyin partner seçimine de yansıyabileceğini belirten Ayna, "Genelde kendini ispat etmeye çalışan çocuklar, büyüyünce sorunlu tipleri hayatına çekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Ayna, ilişkilerde kişinin geçmişten getirdiği duygusal ihtiyaçları fark etmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bireyin kendi kalıplarını tanımasının, sağlıklı ilişki kurabilmesi açısından kritik bir adım olduğunu belirtti.

MUTSUZ İLİŞKİLERDEN KOPAMAMA NEDENLERİ ANLATILDI

Programda insanların mutsuz oldukları ilişkileri neden bitiremedikleri de ele alındı. Yunus Emre Ayna, bu durumun yalnızca bireysel psikolojiyle değil, kültürel motiflerle de bağlantılı olduğunu söyledi. Ayna, "İnsanların mutsuz olduğu ilişkiyi bitirememe sebeplerinden biri kültürel motifler" diyerek toplumsal kabullerin ve öğrenilmiş kalıpların ilişkiler üzerinde etkili olabildiğine dikkat çekti. Bazı bireylerin acı üzerinden güç duygusu geliştirdiğini belirten Ayna, "Kişi, acı çekerek kendini daha güçlü hissedeceğini sanıyor" ifadelerini kullandı. Bu nedenle kişinin yaşadığı ilişki döngüsünü fark etmesi ve değişime açık olması gerektiğini söyledi.

GÜVENLİ BİREY VE TOPLUM VURGUSU

Yunus Emre Ayna, programda güven duygusunun hem bireysel hem de toplumsal yaşam açısından taşıdığı öneme değindi. "Güvenli birey ve toplum oluşturmak çok önemli" diyen Ayna, toplumsal olarak birbirine güvenin azaldığı bir dönemden geçildiğini ifade etti. Ayna, bireylerin sağlıklı ilişki kurabilmesi için önce kendi iç dünyasında güvenli bir zemin oluşturması gerektiğini belirtti. Çocukluk döneminden gelen travmaların ve şemaların fark edilmesinin, yetişkinlikte daha sağlıklı ilişkiler kurulmasına katkı sağlayacağını söyledi. Yetişkinlerin değişmeyi kabul ederek çocukluk şemalarından uzaklaşabileceğini belirten Ayna, ebeveynlerin kendi davranışlarını dönüştürmesinin çocuklara da yansıyacağını ifade etti. Ayna, "Bir ebeveyn olarak kendimde yanlış gördüğüm şeyi düzeltme çabasına girdiğimde bunu çocuklarımda fark eder" dedi.

AYNA: ZİHNİN ANAHTAR KELİMESİ VAZGEÇMEMEK

Programın sonunda değişim ve iyileşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunus Emre Ayna, insanın yaşamındaki zorlukları aşabilmesi için kararlılığın önemine dikkat çekti. Ayna, "Zihnin anahtar kelimesi: Vazgeçmemek" diyerek kişinin kendi gelişim yolculuğunda sabırlı ve istikrarlı olması gerektiğini söyledi. Değişimin bir anda gerçekleşmediğini belirten Ayna, bireyin önce kendisini tanıması, ardından da dönüşüm için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.