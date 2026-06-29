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Yunus Emre Ayna: Çocuklukta yaşanan duygusal eksiklikler yetişkin ilişkilerini şekillendiriyor

Yunus Emre Ayna: Çocuklukta yaşanan duygusal eksiklikler yetişkin ilişkilerini şekillendiriyor
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Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Yunus Emre Ayna, Metin Aydın'ın sunduğu "İyilik İyileştirir" programında çocukluk döneminde yaşanan duygusal eksikliklerin yetişkinlik ilişkilerine etkisini değerlendirdi. Ayna, bireyin değişim sürecinin kabul ile başladığını vurgulayarak güvenli birey ve toplum inşasının önemine dikkat çekti.

ÇOCUKLUK ŞEMALARI İLİŞKİLERİ ETKİLİYOR

Metin Aydın'ın sunduğu "İyilik İyileştirir" programına konuk olan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Yunus Emre Ayna, çocukluk döneminde yaşanan duygusal deneyimlerin yetişkinlikte kurulan ilişkiler üzerinde belirleyici olduğunu söyledi. Ayna, çocuklukta sürekli kendini ispat etme çabası içinde olan bireylerin ilerleyen yaşlarda sorunlu ilişki dinamiklerine daha açık hale gelebildiğini belirterek, sevgi eksikliği yaşayan kişilerin manipülatif ilişkilere daha yatkın olabileceğini ifade etti. Ayrıca mutsuz ilişkilerin sürdürülmesinde kültürel faktörlerin etkili olduğuna dikkat çekti.

DEĞİŞİM KABUL İLE BAŞLIYOR

Programda bireysel dönüşümün önemine de değinen Ayna, yetişkinlerin çocukluk şemalarından uzaklaşabilmesinin ilk adımının değişmeyi kabul etmek olduğunu söyledi. Güvenli bireyler yetiştirmenin güvenli bir toplum oluşturmanın temelini oluşturduğunu vurgulayan Ayna, ebeveynlerin kendi davranışlarını düzeltme çabasının çocuklar üzerinde de olumlu etkiler bıraktığını dile getirdi. Programın sonunda ise zihinsel dönüşümün temel anahtarının "vazgeçmemek" olduğunu ifade etti.

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