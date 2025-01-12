ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Yunanca adı "Kronos" olan gezegen hangisidir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

YUNANCA ADI "KRONOS" OLAN GEZEGEN HANGİSİDİR?

A: Jupiter

B: Satürn

C: Uranüs

D: Neptün