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Yunanca adı "Kronos" olan gezegen hangisidir?

Yunanca adı
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Yunanca adı "Kronos" olan gezegen hangisidir?sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Yunanca adı "Kronos" olan gezegen hangisidir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

YUNANCA ADI "KRONOS" OLAN GEZEGEN HANGİSİDİR?

A: Jupiter

B: Satürn

C: Uranüs

D: Neptün

Yunanca adı 'Kronos' olan gezegen hangisidir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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