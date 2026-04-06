Yunan televizyonunda Türkiye kavgası: Sıradan bir ülke değil

Yunanistan’da siyasi analist Yiannos Charalambidis’in, İsrailli diplomatların “Türkiye ile savaşa girmek istemiyoruz” sözlerini aktarıp “Netanyahu bile Erdoğan’dan çekiniyor” imasında bulunması stüdyoyu gerdi.

Yunanistan merkezli Vergina TV’de yayınlanan programda Türkiye’nin askeri gücü ve savunma sanayii üzerine yapılan tartışma stüdyoda gerilime neden oldu.

CANLI YAYINDA TANSİYON YÜKSELDİ

“Güncel Konuları Yorumluyoruz” programında Türkiye’nin savunma kapasitesi ele alındı. Siyasi analist Dr. Yiannos Charalambides’in Türkiye’nin yerli üretim gücüne dikkat çekmesi üzerine sunucu sert tepki gösterdi, tartışma kısa sürede alevlendi. Charalambides, Türkiye’nin son 20 yılda güçlü bir askeri altyapı kurduğunu belirterek, “Türkiye yeni bir İran değil, çok daha büyük bir güç” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE SAVAŞA GİRMEK İSTEMİYORUZ"

Analistin, İsrailli diplomatlara dayandırdığı “Türkiye ile savaşa girmek istemiyoruz” sözleri stüdyodaki tansiyonu daha da artırdı. Türkiye’nin sahada kendini kanıtladığını savunan Charalambides "İsrail'de konuştuğum üst düzey askeri yetkililer ve diplomatlar bana açıkça şunu söylüyor: 'Türkiye ile savaşa girmek istemiyoruz çünkü Türkiye'den korkuyoruz. Yönetim korkuyor' Türkiye, İran gibi bir güç değil. Savaş alanında savaşabildiğini ve kazandığını defalarca kanıtlamış gerçek bir güçtür. Türkiye'yi sakın küçümsemeyin" dedi. 

YUNAN GENERALDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Tartışmaya dahil olan Yunan Korgeneral Yannis Baltzois ise ortamı yatıştırmaya çalışırken Türkiye’nin askeri gücüne dikkat çekti. Baltzois, “Türkiye’yi küçümsemeyelim, önemli bir ülke ve çok büyük bir ordusu var. En önemlisi, bizim sahip olmadığımız muazzam bir silah sanayisine sahipler" şeklinde konuştu. 

Kaynak: Haberler.com
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek

Ankara kulislerini sarsan iddia: Yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19 yaşında ilk maçına çıktı, kahraman gibi karşılandı

Her erkeğin hayalini yaşadı!

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor

Herkes ekran başına! Yarın gece ortalık yanacak

Taraftar merakla bekliyordu! İşte Asensio’nun son durumu

O maçta yok! İşte son durumu

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
19 yaşında ilk maçına çıktı, kahraman gibi karşılandı

Her erkeğin hayalini yaşadı!

Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak
Depremde kuruyan su kaynağı yeniden akmaya başladı

Depremde kurumuştu! Yeniden çağlamaya başladı