Yunan televizyonunda Türkiye kavgası: Sıradan bir ülke değil

Yunanistan merkezli Vergina TV’de yayınlanan programda Türkiye’nin askeri gücü ve savunma sanayii üzerine yapılan tartışma stüdyoda gerilime neden oldu.

CANLI YAYINDA TANSİYON YÜKSELDİ

“Güncel Konuları Yorumluyoruz” programında Türkiye’nin savunma kapasitesi ele alındı. Siyasi analist Dr. Yiannos Charalambides’in Türkiye’nin yerli üretim gücüne dikkat çekmesi üzerine sunucu sert tepki gösterdi, tartışma kısa sürede alevlendi. Charalambides, Türkiye’nin son 20 yılda güçlü bir askeri altyapı kurduğunu belirterek, “Türkiye yeni bir İran değil, çok daha büyük bir güç” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE SAVAŞA GİRMEK İSTEMİYORUZ"

Analistin, İsrailli diplomatlara dayandırdığı “Türkiye ile savaşa girmek istemiyoruz” sözleri stüdyodaki tansiyonu daha da artırdı. Türkiye’nin sahada kendini kanıtladığını savunan Charalambides "İsrail'de konuştuğum üst düzey askeri yetkililer ve diplomatlar bana açıkça şunu söylüyor: 'Türkiye ile savaşa girmek istemiyoruz çünkü Türkiye'den korkuyoruz. Yönetim korkuyor' Türkiye, İran gibi bir güç değil. Savaş alanında savaşabildiğini ve kazandığını defalarca kanıtlamış gerçek bir güçtür. Türkiye'yi sakın küçümsemeyin" dedi.

YUNAN GENERALDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Tartışmaya dahil olan Yunan Korgeneral Yannis Baltzois ise ortamı yatıştırmaya çalışırken Türkiye’nin askeri gücüne dikkat çekti. Baltzois, “Türkiye’yi küçümsemeyelim, önemli bir ülke ve çok büyük bir ordusu var. En önemlisi, bizim sahip olmadığımız muazzam bir silah sanayisine sahipler" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com