YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ! Masterchef Yüksük Çorbası tarifi nedir, nasıl yapılır?

Masterchef Yüksük Çorbası tarifi nedir, nasıl yapılır? TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında bu akşam "Yüksük Çorbası" yapılıyor. Seyirciler, Masterchef Yüksük Çorbası tarifini ve nasıl yapıldığını araştırıyor. Yüksük Çorbası nereye ait? Yüksük Çorbası nasıl yapılır? Yüksük Çorbası tarifi! Detaylar haberimizdedir...

YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1) Hamur İçin:

1 yumurta

1 çorba kaşığı İrmik(1/2 (yarım) su bardağı su ile ıslatılacak)

400-450 gr un

1/2 (yarım) su bardağı su

Tuz

2) İç Malzeme:

200-250 g kıyma

1 orta boy soğan

Tuz

Karabiber

3) Çorba İçin:

250 g Hamur(1 bezeden elde edilmiş)

1,5 litre su

1 kaşık biber salçası

1,5 Çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı kuru nane

1 su bardağı haşlanmış Nohut

3 Çorba kaşığı limon suyu

Tuz

YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tenceremize tereyağı ve sıvı yağı alıp eritelim ve salçayı ekleyerek kavuralım. Salça kavrulunca haşlanmış nohutu ekleyelim ve 1 dakika kadar kavuralım. Ardından mantıyı ilave edip suyu ekleyelim. Eğer et suyunuz varsa daha da lezzetli olacaktır, biraz et suyu kullanabilirsiniz. Ben, önceden kavrulmuş ve buzlukta sakladığım kavurmayı ekledim, bu zorunlu değil, eklemeseniz de olur. Daha sonra baharatları ekleyip karıştırın ve pişmeye bırakın. Güzelce özleşince çorbanız tamamdır. Hem pratik hem lezzetli bu çorbayı, dilerseniz servis ederken yoğurt veya sarımsaklı yoğurtla sunabilirsiniz. Afiyet olsun!

YÜKSÜK ÇORBASI NEREYE AİT?

Yüksük Çorbası, Mersin ve Adana yöresine aittir.