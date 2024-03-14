Yüksel Kepenek kimdir? CHP Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Yüksel Kepenek kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Denizli Honaz Belediye Başkan adayı ise Yüksel Kepenek. Yüksel Kepenek nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

YÜKSEL KEPENEK KİMDİR?

1966 yılında Denizli'de dünyaya gelen, ilkokul ve ortaokul eğitimini Honaz'da tamamlayan Kepenek, lise eğitimini ise Denizli'de aldı. Üniversiteye ise Ankara Üniversitesi'nde devam etti. Meslek hayatına öğretmen olarak Bitlis'in Tatvan ilçesinde başlayan Kepenek, daha sonra Ankara Üniversitesi'ne dönerek lisansüstü eğitimini tamamladı. 1994 yılında Pamukkale Üniversitesi'nde akademisyen olarak göreve başladı ve Eğitim Fakültesi Honaz Meslek Yüksekokulu Spor Bilimleri Fakültesi'nde idari görevler üstlendi.

Kepenek, iş hayatında İstihdam, İşsizliğin Önlenmesi, Öğretmen Yetiştirme, Toplam Kalite, Eğitimde Verimlilik, Sınav Kaygısının Önlenmesi ve Başarı, Ölçme ve Değerlendirme, Girişimcilik gibi konularda konferanslar ve panellerde aktif olarak yer aldı. Evli olan Kepenek'in bir çocuğu bulunmaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.