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YouTube neden açılmıyor? 23 Ekim YouTube çöktü mü?

YouTube neden açılmıyor? 23 Ekim YouTube çöktü mü?
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YouTube açılmıyor neden? Son dakika bilgilerine göre YouTube'a giriş yapılmıyor. YouTube neden açılmıyor, nasıl girilir merak ediliyor. 23 Ekim bugün YouTube'a yaşanan erişim sorunu nedeniyle YouTube çöktü mü, YT neden girilmiyor araştırılıyor.

Youtube neden açılmıyor? Birçok kişi Youtube'a erişim engeli mi getirildi sorusunun cevabını araştırıyor. Youtube, çevrimiçi videoları izlemeyi kolaylaştıran ücretsiz bir video paylaşım sitesidir. Detaylar!

YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

23 Ekim bugün akşam saatlerinden itibaren YouTube uygulamasına girilemiyor. YouTube'a giremeyenler Youube'a neden giriş yapılamadığını araştırıyor.

YouTube neden açılmıyor? 23 Ekim YouTube çöktü mü?

YouTube, Google'a ait bir Amerikan çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformudur. Merkezi San Bruno, Kaliforniya'da olan platform; 15 Şubat 2005'te üç eski PayPal çalışanı tarafından kuruldu. Platform; kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkânı sunmakta olup medya şirketleri ve kullanıcı üretimi videoların gösterimi için WebM, H.264 ve Adobe Flash Video teknolojilerini kullanır. Genel olarak video klipler, televizyon klipleri, müzik videoları, video bloglar, kısa özgün videolar ve eğitim videoları gibi içerikler yayınlanmaktadır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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Yorumlar (2)

Mahir kara:

sizin gibi haber sitesinin youtube neden açılmıyor diye haber yapıp kuruluş tarihinden itibaren yazı yazmaya ne gerek berbatsınız

28
0
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Yunus Emre Kaya:

Niye girmiyor

16
0
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