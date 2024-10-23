YouTube neden açılmıyor? 23 Ekim YouTube çöktü mü?

Youtube neden açılmıyor? Birçok kişi Youtube'a erişim engeli mi getirildi sorusunun cevabını araştırıyor. Youtube, çevrimiçi videoları izlemeyi kolaylaştıran ücretsiz bir video paylaşım sitesidir. Detaylar!

YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

23 Ekim bugün akşam saatlerinden itibaren YouTube uygulamasına girilemiyor. YouTube'a giremeyenler Youube'a neden giriş yapılamadığını araştırıyor.

YouTube, Google'a ait bir Amerikan çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformudur. Merkezi San Bruno, Kaliforniya'da olan platform; 15 Şubat 2005'te üç eski PayPal çalışanı tarafından kuruldu. Platform; kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkânı sunmakta olup medya şirketleri ve kullanıcı üretimi videoların gösterimi için WebM, H.264 ve Adobe Flash Video teknolojilerini kullanır. Genel olarak video klipler, televizyon klipleri, müzik videoları, video bloglar, kısa özgün videolar ve eğitim videoları gibi içerikler yayınlanmaktadır.