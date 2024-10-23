YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 23 Ekim Çarşamba Youtube'a neden girilmiyor (GÜNCEL)?

Youtube'a neden girilemediği merak ediliyor. Birçok kişi Youtube'a erişim engeli mi getirildi sorusunun cevabını araştırıyor. Youtube, çevrimiçi videoları izlemeyi kolaylaştıran ücretsiz bir video paylaşım sitesidir. Hatta başkalarıyla paylaşmak için kendi videolarınızı oluşturabilir ve yükleyebilirsiniz. Peki, YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? Youtube'a neden girilmiyor?

YOUTUBE HAKKINDA BİLGİLER

Youtube, Google'a ait bir Amerikan çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformudur. Merkezi San Bruno, Kaliforniya'da olan platform; 15 Şubat 2005'te üç eski PayPal çalışanı tarafından kuruldu. Platform; kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkânı sunmakta olup medya şirketleri ve kullanıcı üretimi videoların gösterimi için WebM, H.264 ve Adobe Flash Video teknolojilerini kullanır. Genel olarak video klipler, televizyon klipleri, müzik videoları, video bloglar, kısa özgün videolar ve eğitim videoları gibi içerikler yayınlanmaktadır.

Youtube üzerindeki içerikler genelde bireyler tarafından yüklenir. Fakat CBS, BBC, Vevo, Hulu gibi şirketler ve diğer organizasyonlar da YouTube ortaklık programı ile içeriklerinin bir kısmını yayımlamaktadır. Site içi üyelik almayan kullanıcılar videoları izleyebilirken onaylı üyeler ise kendi yayın kanallarına video yükleyebilirler. Saldırganlık potansiyeli olan içerikler sadece on sekiz yaşından büyük olduğunu onaylayan üyeler tarafından izlenebilir. 2014 yılından itibaren üyeye para kazandırma modeline geçmiştir. Üye, hesap ayarlarından para kazanmayı aktif hâle getirdikten sonra yüklediği videolardan izlenme başına ödeme almaktadır. Örneğin 1 milyon izlenen videodan 2 bin-20 bin USD arası para kazanılabilmektedir. Ücret; videonun konusunun türüne ve farklı algoritmalara göre değişebilmektedir.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Youtube şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

YOUTUBE HATA NASIL DÜZELTİLİR?

Akıllı telefonunuzdan youtube uygulaması ile yada herhangi tarayıcınızla youtube videolara erişemiyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek sorunun çözebilirsiniz.

Android telefonunuzu kapatın ve tekrar açın,

Çevrenizde akıllı telefonu olan var ise onunla deneyin,

YouTube'u farklı bir tarayıcıda açmayı deneyin,

Cihazınızı yeniden başlatın ve tekrar deneyin,

İnternet bağlantınızı kontrol edin. Youtube'u açmak için internete bağlı olmanız gerekir. Eğer internete bağlı değilseniz, lütfen internet bağlantınızı kontrol edin ve internete bağlanmayı deneyin.

Telefonunuzda kurulu herhangi bir tarayıcı ile giriş yapmayı deneyin,

Güncelleme kontrolü yapın,

Telefonunuzun tarihi yanlış olabilir,

Ön bellek ve verilerinizi temizledikten sonra deneyin, ayarlar – uygulamalar – youtube

Youtube açılmıyor ve hata bildirimi ekranı çıkıyorsa geri bildirim yapın,

Google' un diğer servislerini deneyin, Gmail gibi. Goolge servisleri anlık çökmüş olabilir.

Sosyal medyayı kontrol edin Youtube ülkemizde yasaklanmış olabilir.

Telefonunuzda virüs taraması gerçekleştirin.

YouTube uygulamasının güncellemelerini kaldırın, ayarlar – uygulamalar -youtube

Youtube uygulamasını güncelleyin. Eğer uygulamanız güncel değilse, Youtube'u açmada sorun yaşayabilirsiniz. Uygulamanızı güncelleyin ve Youtube'u tekrar deneyin.

Antivirus yazılımınızı kontrol edin. Eğer antivirus yazılımınız Youtube'u engellemekte ise, Youtube'u açmada sorun yaşayabilirsiniz. Antivirus yazılımınızın ayarlarını kontrol edin ve Youtube'u engellemeyi kapatın.

Yukarıdaki kontrolleri sağladınız yine de youtube uygulamasını açamıyorsanız yada video izleyemiyorsanız markanıza ait teknik servise başvurun.