Haberler

Yolyemezler çetesi kimdir? Yolyemezler Çetesi Lideri kimdir?

Yolyemezler çetesi kimdir? Yolyemezler Çetesi Lideri kimdir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2023 yılında gerçekleştirilen operasyonla çökertilen Yolyemezler Çetesi, yasa dışı bahis faaliyetleri nedeniyle mercek altına alındı. Toplam 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, çetenin yasa dışı bahis üzerinden yürüttüğü işlem hacmi 1.5 milyar TL'ye yaklaşmıştı. Operasyon, bu kapsamlı ve ciddi mali suçun engellenmesi amacıyla yapıldı. Peki, Yolyemezler çetesi kimdir?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yolyemezler suç örgütü hakkında yasa dışı bahis soruşturması başlattı. 51 kişi için gözaltı kararı çıkarılan çete, 2023 yılında düzenlenen operasyonla çökertilmişti. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklanan işlem hacminin 1.5 milyar TL'ye yaklaştığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından, "Yolyemezler Çetesi kimdir?" sorusu gündeme geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YOLYEMEZLER ÇETESİ KİMDİR?

Yolyemezler Çetesi, yasa dışı bahis ve organize suç faaliyetleriyle gündeme gelen bir suç örgütüdür. Çetenin faaliyetleri, özellikle internet üzerinden yürütülen yasa dışı bahis işlemleriyle dikkat çekmiş ve büyük bir ekonomik hacme ulaşmıştır.

2023 yılında gerçekleştirilen Kafes-14 operasyonu ile çete büyük ölçüde çökertilmiş, İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı baskınlarla örgüt üyeleri yakalanmıştır.

Çete üyeleri hakkında, bahis dışında başka suçlardan dolayı da cezai işlemler uygulanmıştır. Örgüt, Türkiye genelinde yasa dışı bahis alanında etkinlik göstermesiyle biliniyor ve kamuoyunda adından sıkça söz ettirmiştir.

Yolyemezler çetesi kimdir? Yolyemezler Çetesi Lideri kimdir?

YOLYEMEZLER ÇETESİ OLAYI NEDİR?

Yolyemezler Çetesi olayı, çetenin yasa dışı bahis oynatma faaliyetlerinin ortaya çıkması ve buna karşı yapılan operasyonlarla ilgilidir. 2024-2025 yılları arasında çetenin yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonlarının işlem hacmi 1.5 milyar TL'ye kadar ulaşmıştır.

Bu kapsamda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 51 şüpheliye yönelik arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemleri başlatmıştır. Şüphelilerden dördü başka suçlardan cezaevinde bulunuyordu. Operasyon, çetenin yasa dışı faaliyetlerini engellemek ve örgütün lider kadrosunu etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülmüştür.

YOLYEMEZLER ÇETESİ LİDERİ KİMDİR?

Yolyemezler Çetesi'nin lideri, Mehmet Selim A. olarak tanımlanmaktadır. Çete lideri, yasa dışı bahis ve örgütlü suç faaliyetlerini organize eden ana isim olarak bilinmektedir. Örgüt lideri ve diğer şüpheliler hakkında açılan soruşturma ve yürütülen operasyonlarla birlikte, çetenin yasa dışı faaliyetlerinin büyük ölçüde engellenmesi hedeflenmiştir.

Mehmet Selim A., çetenin tüm yasa dışı bahis işlemlerini yöneten ve örgütün hiyerarşik yapısında en üst seviyede yer alan kişi olarak öne çıkmaktadır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.