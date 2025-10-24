Yolyemezler çetesi kimdir? Yolyemezler Çetesi Lideri kimdir?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yolyemezler suç örgütü hakkında yasa dışı bahis soruşturması başlattı. 51 kişi için gözaltı kararı çıkarılan çete, 2023 yılında düzenlenen operasyonla çökertilmişti. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklanan işlem hacminin 1.5 milyar TL'ye yaklaştığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından, "Yolyemezler Çetesi kimdir?" sorusu gündeme geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YOLYEMEZLER ÇETESİ KİMDİR?

Yolyemezler Çetesi, yasa dışı bahis ve organize suç faaliyetleriyle gündeme gelen bir suç örgütüdür. Çetenin faaliyetleri, özellikle internet üzerinden yürütülen yasa dışı bahis işlemleriyle dikkat çekmiş ve büyük bir ekonomik hacme ulaşmıştır.

2023 yılında gerçekleştirilen Kafes-14 operasyonu ile çete büyük ölçüde çökertilmiş, İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı baskınlarla örgüt üyeleri yakalanmıştır.

Çete üyeleri hakkında, bahis dışında başka suçlardan dolayı da cezai işlemler uygulanmıştır. Örgüt, Türkiye genelinde yasa dışı bahis alanında etkinlik göstermesiyle biliniyor ve kamuoyunda adından sıkça söz ettirmiştir.

YOLYEMEZLER ÇETESİ OLAYI NEDİR?

Yolyemezler Çetesi olayı, çetenin yasa dışı bahis oynatma faaliyetlerinin ortaya çıkması ve buna karşı yapılan operasyonlarla ilgilidir. 2024-2025 yılları arasında çetenin yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonlarının işlem hacmi 1.5 milyar TL'ye kadar ulaşmıştır.

Bu kapsamda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 51 şüpheliye yönelik arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemleri başlatmıştır. Şüphelilerden dördü başka suçlardan cezaevinde bulunuyordu. Operasyon, çetenin yasa dışı faaliyetlerini engellemek ve örgütün lider kadrosunu etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülmüştür.

YOLYEMEZLER ÇETESİ LİDERİ KİMDİR?

Yolyemezler Çetesi'nin lideri, Mehmet Selim A. olarak tanımlanmaktadır. Çete lideri, yasa dışı bahis ve örgütlü suç faaliyetlerini organize eden ana isim olarak bilinmektedir. Örgüt lideri ve diğer şüpheliler hakkında açılan soruşturma ve yürütülen operasyonlarla birlikte, çetenin yasa dışı faaliyetlerinin büyük ölçüde engellenmesi hedeflenmiştir.

Mehmet Selim A., çetenin tüm yasa dışı bahis işlemlerini yöneten ve örgütün hiyerarşik yapısında en üst seviyede yer alan kişi olarak öne çıkmaktadır.