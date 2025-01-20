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Yolda genç kıza yumruk atan şahıs tutuklandı mı, olay ne? (Kahramanmaraş)

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Kahramanmaraş'ta yolda genç bir kıza saldırarak yumruk atan şahsın tutuklanıp tutuklanmadığı merak konusu oldu. Yolda genç kıza yumruk atan şahıs gözaltına alındı mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Yolda genç kıza yumruk atan şahıs tutuklandı mı, olay ne? İşte detaylar!

16 Ocak 2025 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 23 yaşındaki Nisa Akdere'ye yolda yürürken tanımadığı bir kişi saldırdı. Olay sosyal medyada geniş yankı buldu. Akdere'ye saldıran şahsın gözaltına alınıp alınmadığı merak ediliyor. Olayın ne zaman ve nasıl gerçekleştiği araştırılıyor. Peki, Yolda genç kıza yumruk atan şahıs tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

YOLDA GENÇ KIZA YUMRUK ATAN ŞAHIS TUTUKLANDI MI?

Adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Y.E.Y. polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yolda genç kıza yumruk atan şahıs tutuklandı mı?

NE OLMUŞTU?

16 Ocak günü Pazarcık ilçesinde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen 23 yaşındaki Nisa Akdere tanımadığı bir kişinin saldırısına uğramıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan genç kız, kendisine saldıran Y.E.Y. hakkında şikayetçi olmuş, ekiplerin çalışması ile yakalanmıştı.

Yolda genç kıza yumruk atan şahıs tutuklandı mı, olay ne? (Kahramanmaraş)
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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