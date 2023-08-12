Yol Arkadaşım filmindeki araba modeli ne? Yol Arkadaşım araba markası nedir?
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Yol Arkadaşım filminde yer alan araba modeli merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Yol Arkadaşım araba markası araştırılmaktadır. Peki, Yol Arkadaşım filmindeki araba modeli ne? Yol Arkadaşım araba markası nedir? İşte detaylar...
Star Tv ekranlarında bu akşam Yol Arkadaşım filmi yayınlanıyor. Başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı Yol Arkadaşım filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Filmde yer alan araba modeli araştırılan konular arasında yer alıyor. Filmi izleyen vatandaşlar tarafından Yol Arkadaşım araba markası ne sorusu araştırılmaktadır. Yol Arkadaşım filminde kullanılan araba merak konusu oldu. Peki, Yol Arkadaşım filmindeki araba modeli ne? Yol Arkadaşım araba markası nedir? Detaylar haberimizde...
Yol Arkadaşım filmindeki araba Daihatsu Materia markasına aittir.
Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.
Oğuzhan Koç - Onur
İbrahim Büyükak - Şeref
Emre Kınay - Fevzi
Aslı Bekiroğlu - Bahar
Eda Ece - Aysun
Bahar Şahin - Cemre
Muharrem Bayrak - Ahmet
Toygan Avanoğlu - Çapkın Doktor Kamuran
Rahşan - Fırtına Nazan
Yakup Yavru - Haşmet