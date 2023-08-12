Star Tv ekranlarında bu akşam Yol Arkadaşım filmi yayınlanıyor. Başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı Yol Arkadaşım filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Filmde yer alan araba modeli araştırılan konular arasında yer alıyor. Filmi izleyen vatandaşlar tarafından Yol Arkadaşım araba markası ne sorusu araştırılmaktadır. Yol Arkadaşım filminde kullanılan araba merak konusu oldu. Peki, Yol Arkadaşım filmindeki araba modeli ne? Yol Arkadaşım araba markası nedir? Detaylar haberimizde...

YOL ARKADAŞIM FİLMİNDE ARABA MODELİ NE?

Yol Arkadaşım filmindeki araba Daihatsu Materia markasına aittir.

YOL ARKADAŞIM KONUSU NE?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM OYUNCU KADROSU!

Oğuzhan Koç - Onur

İbrahim Büyükak - Şeref

Emre Kınay - Fevzi

Aslı Bekiroğlu - Bahar

Eda Ece - Aysun

Bahar Şahin - Cemre

Muharrem Bayrak - Ahmet

Toygan Avanoğlu - Çapkın Doktor Kamuran

Rahşan - Fırtına Nazan

Yakup Yavru - Haşmet