YÖKDİL/2 NE ZAMAN? YÖDİL/2 saat kaçta? YÖKDİL/2 ne kadar sürüyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 11 Ağustos'ta düzenlenecek 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı. YÖKDİL/2 NE ZAMAN? YÖDİL/2 saat kaçta? YÖKDİL/2 ne kadar sürüyor?

YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

Adaylar, 11 Ağustos'taki sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.???????

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