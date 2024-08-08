YÖKDİL/2 NE ZAMAN? YÖDİL/2 saat kaçta? YÖKDİL/2 ne kadar sürüyor?
YÖKDİL/2 sınavının tarihi, saati ve süresi hakkında bilgi arayan adaylar için detaylar merak konusu. YÖKDİL/2 sınavı için geri sayım başladı. Sınavın ne zaman yapılacağı, saat kaçta başlayacağı ve ne kadar süreceği adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 11 Ağustos'ta düzenlenecek 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı. YÖKDİL/2 NE ZAMAN? YÖDİL/2 saat kaçta? YÖKDİL/2 ne kadar sürüyor?
YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
YÖKDİL/2 NE ZAMAN?
Adaylar, 11 Ağustos'taki sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.???????
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