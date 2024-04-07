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YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama

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Sudanlı ve Filistinlilere, kendi ülkelerinde okuduklarına dair belge ibraz edemeseler dahi ülkelerindeki savaş gerekçesiyle yatay geçiş hakkı tanındığı iddiası kamuoyunda infiale neden oldu.

İDDİALAR SONRASI YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bazı basın ve yayın organlarında, Yükseköğretim Kurulunun Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddia asılsızdır.

"DAHA ÖNCE ÖZEL ÖĞRENCİLİK İMKANI TANINMIŞTIR"

Daha önce Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan "özel öğrencilik" imkânı tanınmıştır.

"YATAY GEÇİŞ İÇİN ÜNİVERSİTELERİMİZE MÜRACAAT EDEBİLECEKLER"

Türkiye dünyanın vicdanıdır. Savaş nedeniyle eğitimine devam edemeyen misafir öğrencilere üniversitelerimizin kapıları, geçmişte ve yakın zamanda olduğu gibi bugün de açıktır. Bu kapsamda savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimine devam edemeyen Sudanlı ve Filistinli öğrenciler, şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş için üniversitelerimize müracaat edebileceklerdir. Şartları uygun olmayanlar ise bir süre misafir öğrenci olarak öğrenimlerine üniversitelerimizde devam edebileceklerdir.

"TÜRK VATANDAŞI ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN HAK KAYBINA YOL AÇMAYACAKTIR"

Bilinmelidir ki savaş mağduru misafir öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkânı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Salim:

YENİ KARABÜK LERE DOĞRU BİR İKİ BİR İKİİİİİİİİİ

44
3
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vatandaş osman :

sanki memleketin öğrencisine kıran girdi de diğer ülkelerden öğrenci topluyorsunuz. Siz önce kendi öğrencilerimize sahip çıkın. Önce kendi öğrencilerimizin beslenme, barınma sorunlarına çözüm bulun. Bulun ki tarikatların kucağına düşmesin gençlerimiz.

33
4
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Bilge Tanrıöver :

KARABÜK ÜNV

28
2
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