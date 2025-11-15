Haberler

Yok böyle düğün! Damada, servet giydirdiler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yok böyle düğün! Damada, servet giydirdiler Haber Videosunu İzle
Yok böyle düğün! Damada, servet giydirdiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'deki bir düğünde damada 200 TL'lik banknotlardan özel olarak hazırlanan miğfer ve yelek giydirildi. O anlar kameralara yansırken; düğün salonunda renkli anlar yaşandı.

  • Mardin'de bir düğünde damada, 200 TL'lik Türk Lirası banknotları kullanılarak yapılmış miğfer ve yelek takıldı.

Geleneksel düğün ritüelleri zaman zaman yerini sıra dışı ve eğlenceli anlara bırakıyor. Mardin'de gerçekleşen bir düğün, damada takılan benzersiz takılarla Türkiye gündemine oturdu.

200 LİRADAN MİĞFER VE YELEK YAPTILAR

Düğün merasimi sırasında damada takılan özel yapım miğfer ve yelek, salonu dolduran misafirlerin şaşkınlığına neden oldu.

Sıra dışı set, altın ya da mücevher yerine, güncel değeri en yüksek banknot olan 200 TL'lik Türk Lirası banknotları kullanılarak hazırlandı. O anlar kameralara yansırken; düğün salonunda renkli anlar yaşandı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

Sahneye geç çıkma iddiası büyük krize yol açtı: Görevine son verildi
Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Galatasaray'dan istediği maaş! Rakam öyle böyle değil
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Donald Trump, ABD'yi sarsan iddiayı böyle savuşturdu

Ülkeyi sarsan iddiaya Trump'tan şok yanıt
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Hem teknik direktör hem de beden eğitimi öğretmeni! İnternetten izleyip futbolcu buluyor

Takımı ikinci! Hem teknik adam hem de beden eğitimi öğretmeni
Icardi kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar

Kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
İnşaat işçisinin feci ölümü! 4. kattan düştü

İnşaat işçisinin feci ölümü! 4. kattan düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.