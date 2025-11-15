Yok böyle düğün! Damada, servet giydirdiler

Geleneksel düğün ritüelleri zaman zaman yerini sıra dışı ve eğlenceli anlara bırakıyor. Mardin'de gerçekleşen bir düğün, damada takılan benzersiz takılarla Türkiye gündemine oturdu.

200 LİRADAN MİĞFER VE YELEK YAPTILAR

Düğün merasimi sırasında damada takılan özel yapım miğfer ve yelek, salonu dolduran misafirlerin şaşkınlığına neden oldu.

Sıra dışı set, altın ya da mücevher yerine, güncel değeri en yüksek banknot olan 200 TL'lik Türk Lirası banknotları kullanılarak hazırlandı. O anlar kameralara yansırken; düğün salonunda renkli anlar yaşandı.