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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TEKNOFEST Güneydoğu'da AİÇÜ standını ziyaret etti

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TEKNOFEST Güneydoğu'da AİÇÜ standını ziyaret etti
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında AİÇÜ standını ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler ve akademisyenlerle sohbet eden Özvar, elde edilen derecelerden dolayı öğrencileri tebrik etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve protokol üyeleri ile TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret ederek teknoloji ve inovasyon çalışmalarını yakından inceledi.

Rektörümüz Prof. Dr. İlhami Gülçin, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ile standımızda bir araya gelerek üniversiteler arası iş birliği ve teknoloji odaklı çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Stand gezisiYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TEKNOFESTGüneydoğu kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi standını ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle bir süre sohbet eden Prof. Dr. Erol Özvar, TEKNOFEST kapsamında elde edilen dereceler dolayısıyla öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu da YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ziyaretleri ve başarı dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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