YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman?

2024 YKS 2. tercihler ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak 2024? Ek tercihler ne zaman açılacak? Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? YKS sınavlarına katılan adaylar tercih sonuçlarını sorgularken herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşemeyen veya yeniden tercih yapmak isteyen adaylar, 2. tercihler için araştırmalara başladı. İşte yerleşemeyen adaylar için tüm cevaplar haberimizde…

YKS YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE YAPACAK?

YKS sonuçlarına göre üniversiteye kayıtlar 19-23 Ağustos'ta yapılacak, e-kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. 1. tercih döneminde yerleşemeyen adaylar için 2. tercih süreci, geçen yıl olduğu gibi Eylül ayında olması bekleniyor. Boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından merkezi 2. yerleştirme yapılacak. Adayların, tercihlerini doğru yapabilmek için kılavuzu dikkatle incelemeleri önemlidir.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

1. yerleştirme sonucunda bir programa yerleşemeyen adaylar, yerleşenlerin kayıt işlemlerini tamamlamasını bekleyecek. Kayıt dönemleri bittikten sonra, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından bu kontenjanlara yönelik bir ek tercih kılavuzu hazırlanacak. Bu kılavuzun yayınlanmasının ardından ek tercih süreci başlayacak.