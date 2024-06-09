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YKS yabancı dil sınavı (YDT) saat kaçta? YDT sınavı hangi tarihte, ne zaman yapılacak?

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. Peki, YKS yabancı dil sınavı (YDT) saat kaçta? YDT sınavı hangi tarihte, ne zaman yapılacak?

Yks yabancı dil sınavı ( Ydt ) saat kaçta? Sorusu, bugün gerçekleştirilecek olan AYT sınavı kapsamında birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne ( Ayt ) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne ( Ydt ) ise 233 bin 389 aday katılacak. Peki, YKS yabancı dil sınavı ( Ydt ) saat kaçta? YDT sınavı hangi tarihte, ne zaman yapılacak?

YKS YABANCI DİL SINAVI SAAT KAÇTA?

2024 YKS'nin 3. oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), 9 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Sınav, saat 15:45'te başlayacak ve toplamda 120 dakika sürecektir. Buna göre, YKS Yabancı Dil Sınavı, öğleden sonra 15:45'te başlayacak ve 17:45'te sona erecektir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 17 Temmuz 2024 tarihinde duyurulacak. Buna göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

YKS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK 2024?

9 Haziran 2024 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek olan YDT oturumunun ardından, YKS cevap anahtarının yayınlanacağı belirtilmiştir. Bu bilgilere göre, YKS cevap anahtarı 9 Haziran 2024 Pazar günü sınavın tamamlanmasının ardından yayınlanacaktır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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