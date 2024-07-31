YKS üniversite tercihi için son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman bitecek?
YKS üniversite tercih süreci devam ediyor. YKS tercihlerinin ne zaman biteceği ve ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Adaylar, YKS puanlarına göre 24 tercih yapabiliyor. YKS tercih süreci ne zaman sona erecek? İşte detaylar...
Üniversite adayları, 2024 YKS tercih işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Toplamda 24 tercih hakkı bulunan adaylar, tercihlerini 2 Ağustos 2024 tarihine kadar yapabilecekler. Tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapılıyor. Peki, YKS üniversite tercihi için son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman bitecek?
YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ SON GÜN NE ZAMAN?
2024 YKS üniversite tercihleri 25 Temmuz'da başladı ve 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.