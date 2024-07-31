YKS üniversite tercihi için son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman bitecek?

Üniversite adayları, 2024 YKS tercih işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Toplamda 24 tercih hakkı bulunan adaylar, tercihlerini 2 Ağustos 2024 tarihine kadar yapabilecekler. Tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapılıyor. Peki, YKS üniversite tercihi için son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman bitecek?

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ SON GÜN NE ZAMAN?

2024 YKS üniversite tercihleri 25 Temmuz'da başladı ve 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

YKS TERCİHİ NEREDEN YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilirler.