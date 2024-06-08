Tyt, Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı. YKS TYT üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?

YKS TYT ÜZÜM TUTAN ÇOCUK TABLOSU SORUSUNUN CEVABI NEDİR?

YKS'nin ilk oturumu TYT'te sorulan Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusu henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.