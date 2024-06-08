YKS TYT üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?
Bu yıl 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Peki, YKS TYT üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?
Tyt, Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı. YKS TYT üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?
YKS TYT ÜZÜM TUTAN ÇOCUK TABLOSU SORUSUNUN CEVABI NEDİR?
YKS'nin ilk oturumu TYT'te sorulan Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusu henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.