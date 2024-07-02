YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihleri açıklandı mı? 2024 Üniversite tercihleri ne zaman?

2024 YKS tercihleri ne zaman? YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS tercihleri son tarih ne? YKS tercihleri ne zaman 2024? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS tercih başladı mı? Geçtiğimiz sene 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılan YKS tercih dönemi bu sene ne zaman olacak? YKS ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, yaptığı duyuruya göre 2024 YKS sonuçlarını 17 Temmuz'da açıklayacak.

YKS tercihleri geçtiğimiz sene 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.