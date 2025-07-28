"Yks tercih kılavuzu yayınlandı mı 2025?" sorusu, özellikle tercih stratejisini belirlemek isteyen öğrenciler için oldukça kritik oluyor. Yks tercih kılavuzunun Temmuz ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor. Bu süreçte adayların sisteme giriş yaparak tercihlerini planlamaları öneriliyor. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı 2025? YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Ösym'nin tercih kılavuzunu henüz erişime açmadığını gösteriyor. Ancak Ösym'nin geleneksel tercih dönemlerine bakıldığında, kılavuzun Temmuz ayının son günlerinde yayınlanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercihleri bu yıl 30 Temmuz–11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.