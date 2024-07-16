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YKS TERCİH KILAVUZU 2024! TYT- AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS sonuçları sorgulama ekranı!

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2024 YKS tercih kılavuzu ve sonuçları merakla bekleniyor. TYT-AYT sınav sonuçlarının sorgulanabileceği ekran da gündeme geliyor. YKS tercih kılavuzunun açıklanıp açıklanmadığı ve sonuçların ne zaman açıklanacağına dair detaylar haberimizde. Peki, TYT- AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS sonuçları sorgulama ekranı!

Yks tercih kılavuzu açıklandı mı 2024? YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor? TYT- AYT sınav sonuçları sorgulama ekranı! gündeme geliyor. YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve üniversite sonuçları ne zaman açıklanıyor sorularına yanıt aranıyor. YKS tercih kılavuzu açıklandı mı 2024? YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor? TYT- AYT sınav sonuçları sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI 2024?

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklanmasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.

YKS TERCİH KILAVUZU 2024! TYT- AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS sonuçları sorgulama ekranı!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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2024 YKS sonuçları açıklandı

2024 YKS sonuçları açıklandı

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