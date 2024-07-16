YKS TERCİH KILAVUZU 2024! TYT- AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS sonuçları sorgulama ekranı!

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YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI 2024?

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklanmasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

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