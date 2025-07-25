YKS tercih ekranı ne zaman açılacak? SON DAKİKA! 2025 YKS tercih ekranı açıldı mı?

YKS tercih ekranı ne zaman aktif olacak ve tercih işlemleri nasıl yapılacak gibi sorular, öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. "YKS tercih ekranı ne zaman açılacak?" sorusu, Ösym'nin yayımladığı 2025 sınav takvimi ile netlik kazandı. Peki, YKS tercih ekranı ne zaman açılacak?

YKS TERCİH EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

2025 yılı YKS tercih dönemi, ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 00:00 itibarıyla başlayacak ve 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü sona erecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak tercih ekranına ulaşabilecekler. Tercih ekranı açıldığında, kontenjanlar, puan türleri ve başarı sıralamaları gibi bilgiler doğrultusunda tercih listesi oluşturulabilecek.

ÖSYM TERCİH KILAVUZU

2025 YKS tercih kılavuzunun da tercih ekranı açılmadan önce ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuz, adaylara hangi bölümlere başvurabilecekleri, özel koşullar ve kontenjanlara dair ayrıntılı bilgiler sunacak. Adayların tercihlerini yaparken bu kılavuzu dikkatle incelemeleri öneriliyor.