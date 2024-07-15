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YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS'yi ne zaman açıklayacak? TYT, AYT, YDT ne zaman, saat kaçta açıklanır?

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ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT sonuçları bekleyen adaylar için son durum nedir? Bu soruların yanıtlarını merak eden adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamalarından sonuçları takip edebilirler.

Yks adayları sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı TYT, AYT ve Ydt'nin sona ermesiyle adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS'yi ne zaman açıklayacak? TYT, AYT, YDT ne zaman, saat kaçta açıklanır?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.

YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS'yi ne zaman açıklayacak? TYT, AYT, YDT ne zaman, saat kaçta açıklanır?

YKS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.

ÖSYM SORGULAMA EKRANI (LİNK)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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