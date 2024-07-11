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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM YKS (TYT, ATY, YDT) üniversite sınavı sonuç sorguma ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

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YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından düzenlenen YKS (TYT, ATY, YDT) üniversite sınavı sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilir. Öğrenciler, sınav sonuçlarını bu platform üzerinden öğrenebilecekler.

Yks adayları sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı TYT, AYT ve YDT'nin sona ermesiyle adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2024 YKS (TYT- AYT- YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alacak ve 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren erişime açılacak.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM YKS (TYT, ATY, YDT) üniversite sınavı sonuç sorguma ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

YKS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

YKS SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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