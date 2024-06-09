Üye Girişi
Haberler

YKS sınavı saat kaçta bitecek? Bugün AYT sınavı saat kaçta, ne zaman bitecek 2024?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. Peki, YKS sınavı saat kaçta bitecek? Bugün AYT sınavı saat kaçta, ne zaman bitecek 2024?

Yks sınavı saat kaçta bitecek? Sorusu, bugün gerçekleştirilecek olan AYT sınavı kapsamında birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne ( Ayt ) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak. Peki, YKS sınavı saat kaçta bitecek? Bugün AYT sınavı saat kaçta, ne zaman bitecek 2024?

YKS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve toplam 180 dakika sürecek. Buna göre sınav saat 13:15'te bitecektir. Adaylar, sınavın süresini dikkate alarak hazırlıklarını yapmalı ve sınav günü belirtilen saatte sınav merkezinde hazır bulunmalıdır.

YKS 2. OTURUM AYT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 9 Haziran 2024

Sınav Günü: Pazar

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 180 dk

YKS 3. OTURUM YDT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 9 Haziran 2024

Sınav Günü: Pazar

Saat: 15:45

Sınav Süresi: 120 dk

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Ösym YDT AYT YKS Gündem Eğitim Haberler

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

 Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayındaki tartışmasına Mehmet Uçum damgası

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayındaki tartışmasına Mehmet Uçum damgası

 Özgür Özel: Asgari ücrete zam yapılmazsa sert tepki veririz

Özgür Özel: Asgari ücrete zam yapılmazsa sert tepki veririz

Bakmadan Geçme

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS cevap anahtarı hangi tarihte, ne zaman yayınlanacak? Bugün sınav kaçta bitiyor? Bugün ÖSYM YKS sınavı saat kaçta bitecek? AYT'ye girmek zorunlu mu? TYT'ye girenler AYT'ye girmek zorunda mı? AYT'de tekrar kalem veriliyor mu? AYT'de tekrar kalem verilecek mi, yeniden kalem dağıtılacak mı 2024? AYT sınavı ne zaman, saat kaçta bitecek? AYT oturumu ne kadar, kaç dk sürecek? 2024 YKS/AYT sınavı başlangıç ve bitiş saati! AYT erken çıkış saati kaç? 2024 AYT sınavında en erken saat kaçta çıkılıyor? AYT sınavında ne zaman, saat kaçta çıkış yapılabilir? AYT SINAV SÜRESİ: AYT sınavında sınav süresi ne kadar, kaç dakika, kaç saat? AYT sınavı ne kadar sürüyor? Bugün sınav var mı? 9 Haziran bugün ne sınavı var? YKS sınavı iptal mi iddiaları doğru mu? AYT SORU DAĞILIMI 2024: AYT sınavında hangi derste, kaç soru bulunuyor? AYT sınavında soru dağılımı nasıldır? YKS sınavı saat kaçta bitecek? Bugün AYT sınavı saat kaçta, ne zaman bitecek 2024? AYT ve YDİL Sınavları Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor? Yarın ne sınavı var? 9 Haziran Yarın hangi sınavlar, hangi ÖSYM sınavı var? Ahmet Selim Kul kimdir? Ahmet Selim Kul kaç yaşında, nereli? Ahmet Selim Kul hayatı ve biyografisi! Haber Global Digiturk'de hangi kanalda? Haber Global Digiturk'de kaçıncı kanalda, sırada? Mehmet Akif Ersoy hangi takımlı? Sunucu Mehmet Akif Ersoy hangi takımı destekliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda en zor dönem bitti, artık düşüş göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda en zor dönem bitti, artık düşüş göreceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title