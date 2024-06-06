Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sınav giriş belgesinin renkli olup olmadığı hakkında araştırmalar devam ederken YKS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? Sorusunu bu haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz kabul edilir mi?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Belge renkli olmak zorunda değildir. Ancak fotoğrafınızın net görülmesi ve siz olduğunuz belli olması için renkli fotokopi almanız tavsiye edilir.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLACAK?

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÖSYM SINAVA GİRİŞ BELGESİ RENK OLMAK ZORUNDA MI?

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.