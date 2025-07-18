Yks hafta sonu açıklanır mı? 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı, tercih sürecine hazırlanmak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyor. Birçok aday, sonuçların bu tarihten daha erken, özellikle hafta sonu açıklanıp açıklanmayacağını araştırıyor. Peki, geçmiş yıllarda böyle bir durum yaşandı mı? YKS hafta sonu açıklanır mı?

YKS HAFTA SONU AÇIKLANIR MI?

Geçmiş yıllarda bazı sınavların sonuçları, takvimde belirtilen tarihten 1-2 gün önce açıklanmış olsa da bu durum YKS için oldukça nadir görülmektedir. YKS gibi merkezi ve milyonlarca adayı ilgilendiren bir sınavda, açıklama genellikle hafta içi sabah saatlerinde yapılmaktadır.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşabilecek. Ayrıca ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de sonuçlar görüntülenebilecek.